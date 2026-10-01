Pilibhit News: जंगल से निकला भालू, माधोटांडा कस्बे के निकट तक पहुंचा
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 01 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
कलीनगर। जंगल से निकलकर एक भालू खारजा नहर के रास्ते माधोटांडा कस्बे के नजदीक तक पहुंच गया। भालू के खेतों में विचरण करने की जानकारी से आसपास के ग्रामीणों में खलबली मच गई। खेतों की ओर जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि कुछ देर बाद भालू नहर के रास्ते वापस जंगल की ओर चला गया।
बताया गया कि भालू जंगल से निकलकर सरदार दीदार सिंह के बाग में पहुंचा। इसके बाद वह नहर के रास्ते आगे बढ़ता हुआ माधोटांडा कस्बे के निकट खेतों तक पहुंच गया। यहां से वह मुन्ने खान के बाग में भी देखा गया। भालू के आबादी के करीब पहुंचने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों में काम करने जाने वाले ग्रामीणों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी।
ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि भालू दोबारा आबादी की ओर न पहुंच सके और खेतों में जाने वाले लोगों की सुरक्षा बनी रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
बताया गया कि भालू जंगल से निकलकर सरदार दीदार सिंह के बाग में पहुंचा। इसके बाद वह नहर के रास्ते आगे बढ़ता हुआ माधोटांडा कस्बे के निकट खेतों तक पहुंच गया। यहां से वह मुन्ने खान के बाग में भी देखा गया। भालू के आबादी के करीब पहुंचने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों में काम करने जाने वाले ग्रामीणों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी।
विज्ञापन
ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि भालू दोबारा आबादी की ओर न पहुंच सके और खेतों में जाने वाले लोगों की सुरक्षा बनी रहे। संवाद
विज्ञापन