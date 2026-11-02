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Pilibhit News: बिना परमिट 42 सागौन के पेड़ काटे, जांच जारी

Mon, 02 Nov 2026 11:51 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 02 Nov 2026 11:51 PM IST
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42 teak trees felled without a permit; investigation underway
हाईवे पर गुजरती लकडी से भरी ट्रैक्टर ट्राली--- सोशल मीडिया
घुंघचाई। घुंघचाई थाना क्षेत्र के पिपरिया मझरा गांव में रविवार को एक ठेकेदार ने बिना परमिट के 42 सागौन के हरे पेड़ काट दिए। पेट्रोल पंप के पास एक प्लॉट में खड़े इन पेड़ों पर ठेकेदार ने आरा चलाया था।
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देर शाम हाईवे से लकड़ी से भरी ट्रॉली गुजरने की सूचना वन विभाग को मिली। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ठेकेदार से संबंधित दस्तावेज मांगे। दस्तावेज की जांच-पड़ताल के बाद टीम ने परमिट में दर्ज विवरण के आधार पर लकड़ी की जांच की। सामाजिक वानिकी के डिप्टी रेंजर कपिल कुमार ने बताया कि ठेकेदार के पास 42 पेड़ों की परमिट और निकासी थी। मामले की जांच की जा रही है।
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