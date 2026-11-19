{"_id":"6afedf67bc606d857900f964","slug":"3d-interpretation-center-will-be-built-at-the-pilibhit-tiger-reserve-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत टाइगर रिजर्व: पीटीआर में बनेगा थ्रीडी इंटरप्रिटेशन सेंटर, जलीय जीवों की दुनिया भी देख सकेंगे सैलानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जंगल सफारी के रोमांच के बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) आने वाले पर्यटकों को अब जलीय जीवों की दुनिया को करीब से जानने का मौका मिलेगा। पीटीआर में थ्रीडी तकनीक पर आधारित जलीय जंतुओं का इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया जाएगा। इसके लिए मंजूरी मिल गई है। महोफ गेट के प्रवेश स्थल के नजदीक बनने वाले इस सेंटर में पर्यटक घड़ियाल, कछुओं समेत विभिन्न जलीय जीवों की दुनिया को न सिर्फ देख सकेंगे, बल्कि उनके जीवन और प्रकृति में उनकी भूमिका को भी रोचक अंदाज में समझ सकेंगे। विज्ञापन

Trending Videos

पांच रेंजों में हुआ सर्वे

वन मंत्रालय की निगरानी में पीटीआर की महोफ, बराही, दियोरिया, हरिपुर और माला समेत पांचों रेंज में सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद सेंटर के लिए महोफ गेट के नजदीक स्थान निर्धारित किया गया है। यहां आधुनिक थ्रीडी तकनीक और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास, रहन-सहन, जीवन चक्र और संरक्षण से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। सेंटर की प्रस्तुति इस तरह तैयार करने की योजना है कि पर्यटकों को पानी के भीतर की दुनिया में पहुंचने जैसा रोमांचक अहसास हो।

विज्ञापन

विज्ञापन

सेंटर का उद्देश्य केवल जलीय जीवों की जानकारी देना नहीं, बल्कि पर्यटकों को प्रकृति के संतुलन में उनकी अहमियत से भी परिचित कराना है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए बताया जाएगा कि घड़ियाल, कछुए और दूसरे जलीय जीव किस तरह नदी और जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में योगदान देते हैं। इनके प्राकृतिक आवास पर मंडराते खतरों और संरक्षण की जरूरत को भी रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।



विज्ञापन