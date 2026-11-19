मृतक के बेटे गोपाल गंगवार ने बताया कि उनके पिता केवल राम गंगवार पुत्र प्यारेलाल बुधवार देर शाम गांव के बाहर सड़क किनारे खड़े होकर कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अमृताखास की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक भी घायल हो गया। उसकी बाइक अभी गांव में ही खड़ी है।



बरेली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

परिजन घायल केवल राम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बरेली ले जाने की सलाह दी। परिजन उन्हें बरेली ले जा रहे थे, तभी ललौरीखेड़ा कस्बे के पास रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।



इसके बाद परिजन शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कोतवाल संजीव शुक्ला मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। बीसलपुर सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।