Muzaffarnagar News: कॉलेज की दीवार फांदकर बाहर निकलते छात्रों का वीडियो वायरल
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
तितावी। बघरा स्थित कल्याणकारी इंटर कॉलेज के छात्रों का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कुछ छात्र कक्षा संचालन के दौरान कॉलेज प्रशासन से छिपकर परिसर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। वे बैंक के ऊपर बनी दीवार से कूदकर बाहर जा रहे थे।
वायरल वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। इसमें छात्र पढ़ाई के समय मुख्य रास्ते का उपयोग करने के बजाय दीवार फांदकर बाहर निकल रहे थे। छात्रों के इस तरह बाहर जाने से किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कनकपाल रावत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित छात्रों के परिजनों को विद्यालय बुलाया जाएगा। उन्हें मामले की जानकारी दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। विद्यालय में आने वाले छात्रों की सुबह उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, छुट्टी के बाद भी छात्रों की उपस्थिति ली जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन छात्र विद्यालय आया और छुट्टी के समय परिसर से बाहर गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
वायरल वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। इसमें छात्र पढ़ाई के समय मुख्य रास्ते का उपयोग करने के बजाय दीवार फांदकर बाहर निकल रहे थे। छात्रों के इस तरह बाहर जाने से किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कनकपाल रावत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित छात्रों के परिजनों को विद्यालय बुलाया जाएगा। उन्हें मामले की जानकारी दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
छात्रों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। विद्यालय में आने वाले छात्रों की सुबह उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, छुट्टी के बाद भी छात्रों की उपस्थिति ली जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन छात्र विद्यालय आया और छुट्टी के समय परिसर से बाहर गया।
विज्ञापन