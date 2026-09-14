Muzaffarnagar News: एसएनसीयू संचालित करने की शिकायत पर क्लीनिक की जांच

संवाद न्यूज एजेंसीमुजफ्फरनगर। मिमलाना रोड पर एक बीयूएमएस चिकित्सक द्वारा अवैध रूप से स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) संचालित करने की शिकायत मिली थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हयात क्लीनिक पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान क्लीनिक पर एसएनसीयू का संचालन नहीं पाया गया।टीम को क्लीनिक के पास ही एक मकान के भूतल वाले कमरे में दो बेड पड़े पाए गए। डिप्टी सीएमओ महक सिंह ने बताया कि सीएमओ को किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह शिकायत की थी। शिकायत में हयात क्लीनिक पर अवैध एसएनसीयू चलाने का आरोप था। जांच के दौरान चिकित्सक जावेद के पास बीयूएमएस की डिग्री मिली। हालांकि, मौके पर एसएनसीयू का संचालन नहीं हो रहा था। चिकित्सक ने यूनानी एवं आयुर्वेद विभाग में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनियमितता या मरीज के भर्ती मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।