फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   CMO formed a team to take action against quack doctors

Muzaffarnagar News: झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई के लिए सीएमओ ने गठित की टीम

Mon, 14 Sep 2026 01:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
CMO formed a team to take action against quack doctors
मुजफ्फरनगर। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने अनधिकृत और झोलाछाप चिकित्सकों की जांच और कार्रवाई के लिए दो सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में डिप्टी सीएमओ डॉ. महक सिंह और डॉ. अजय कुमार को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

अपर निदेशक स्वास्थ्य की ओर से जनपद में अनधिकृत एवं झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी। सीएमओ ने बताया कि टीम संबंधित क्षेत्रों में जांच कर ऐसे लोगों को चिह्नित करेगी, जो बिना निर्धारित योग्यता और पंजीकरण मरीजों का उपचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का फोकस शहरी सहित ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों के उन क्लीनिक पर रहेगा, जहां बिना मान्यता प्राप्त डिग्री या आवश्यक पंजीकरण के मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
विज्ञापन


-एडी हेल्थ से शिकायत के बाद सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग
चरथावल के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अजय त्यागी की ओर से अपर निदेशक स्वास्थ्य को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि जनपद में अपंजीकृत और झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही आरटीआई के तहत सीएमओ से भी अपंजीकृत चिकित्सकों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। उनके शिकायती पत्र का हवाला देते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य ने सीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए। आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से की गई शिकायत में शहरी क्षेत्र के न्यू लाइफ हॉस्पिटल, इंडियन हॉस्पिटल, गैलेक्सी, जीवनदाता हॉस्पिटल और पुरकाजी क्षेत्र के आनंद सिटी हॉस्पिटल खतौली के दयालपुर में अनीता हॉस्पिटल आदि पर की गई कार्रवाई को अपूर्ण बताया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed