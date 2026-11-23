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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारत अभी दुनिया का सर्वोच्च विकसित देश नहीं बना है। अभी भी ज्ञान के मामले में हमारे यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है। देश को उसकी पुरानी नींव पर फिर से खड़ा करना होगा। श्रीमद्भागवत ही बताता है कि ईश्वर की भक्ति पर दृढ़ रहो। दुनिया ऐसी ही है, ऊपर-नीचे होती रहती है। आधुनिक दुनिया में हो सकता है कुछ लोग आपको आउट ऑफ डेट मानते होंगे लेकिन ये आज का आउट ऑफ डेट कल की दुनिया का अप-टू-डेट होने वाला है। दुनिया भर के संप्रदायों के प्रमुख लोग भी इस पर बोलने लगे हैं।

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शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम के डोंगरे भागवत भवन में पीठाधीश्वर ओमानंद ब्रह्मचारी के लिखे तीन सदी के युगदृष्टा स्वामी कल्याण देव अभिनंदन ग्रंथ के दूसरे संस्करण का विमोचन आरएसएस प्रमुख ने किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की स्थिति गड़बड़ ऐसी हो गई है कि सारी दुनिया की तारणहार सनातन विरासत हमारे पास है और हमें उसका पता नहीं। हम उसके लायक अभी बन रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन बने नहीं हैं। साठ-सत्तर साल पहले ऐसा ज़माना था कि उस विरासत को ही हम किसी लायक नहीं समझते थे। हम भूल गए, इसलिए हमारे तीर्थ उपेक्षित हुए।



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भागवत ने कहा कि वह अमेरिका और इंग्लैंड होकर लौटे हैं। दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है, उसका उपाय उनके पास नहीं है। अब वही रास्ता उन्हें गड्ढे में ले जाएगा। दो-चार साल में उनके सारे प्रयोग हो चुके हैं और उसकी परिणति मानव जाति के लिए, उनके स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है। वो यह भी जानते हैं कि भारत के पास रास्ता है।



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दुनिया में तो हम सब अलग-अलग दिखते हैं। पश्चिम ने इसी को सत्य माना और वो रुक गए, आगे कुछ नहीं खोजा। असलियत ये है कि दिखते हम अलग-अलग हैं लेकिन हम अलग हैं नहीं। हम सब एक ही पूर्ण के अंग हैं। उस पूर्ण को जान लेने से समस्या नहीं रहेगी। राष्ट्र की रचना इसी भावना से हुई कि सारी दुनिया अगर एक ही है, तो ज्ञान सारी दुनिया को देनी चाहिए। इसलिए ऋषियों ने परिश्रम किया। वो गांव-गांव गए, झोपड़ी-झोपड़ी में गए और आखिरी आदमी तक और पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन के ज्ञान को पहुंचाया। संतों ने भक्ति और परोपकार को जीवंत रखा, जहां तपस्या होती है वो तीर्थ है।

