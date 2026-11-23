हिस्ट्रीशीटर मोनू की हत्या में आरोपी था सुखजिंदर

पिता-पुत्र की हत्या को पिछले साल हुए हिस्ट्रीशीटर मोनू हत्याकांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, 11 सितंबर 2025 को गांव में हिस्ट्रीशीटर मोनू की हत्या हुई थी। इस मामले में सुखजिंदर को नामजद किया गया था। इसी साल मार्च में वह हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया था।



बताया गया कि 25 नवंबर को मोनू हत्याकांड में सुखजिंदर की गवाही भी होनी थी। ऐसे में उसकी हत्या को पुरानी रंजिश और इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, वारदात के पीछे की असली वजह और हमलावरों की पहचान पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।