129 वर्ष की आयु तक समाजसेवा में जुटे रहे स्वामी कल्याणदेव

आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद ब्रह्मचारी ने संघ प्रमुख को स्वामी कल्याणदेव महाराज के जीवन और कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने 129 वर्ष की आयु तक देश के सनातन तीर्थों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाजहित में 300 से अधिक स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा केंद्र जैसी संस्थाओं की स्थापना की।

आश्रम में कई पदाधिकारी और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में आचार्य जीसी उप्रेती, आचार्य अरुण, कथा व्यास अचल कृष्ण शास्त्री, आशीष माधव शास्त्री और सुमन कृष्ण शास्त्री ने मंत्र पाठ किया। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉ. एमएल रंगा, महामंत्री केके विज, ट्रस्टी एवं पूर्व न्यायाधीश बीबी सिंह, ट्रस्टी एवं कुलपति डॉ. नरेंद्र शर्मा और ट्रस्टी रमेश मलिक सहित ओमदत्त आर्य ने संघ प्रमुख को ओम का चित्र भेंट किया। इस दौरान जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह और एसएसपी सूरज कुमार राय भी मौजूद रहे।