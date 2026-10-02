Muzaffarnagar News: आईटीआई में मनपसंद ट्रेड के लिए आज मिलेगा अंतिम अवसर
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:37 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। राजकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को मनपसंद ट्रेड पाने के लिए आज अंतिम अवसर दिया गया है। प्रवेश के तीन चरण पूरे होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का ट्रेड नहीं मिल पाया है वह दूसरे विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। खाली सीट अपनी पसंद का ट्रेड अथवा संस्थान मिल सकता है।
गांधी पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य चमन लाल ने बताया कि संस्थान में 500 अभ्यर्थियों ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा किया। जिन अभ्यर्थियों ने पहले, दूसरे या तीसरे चरण में अपनी पसंद बदलने का विकल्प दिया था। उनको फिर से अवसर दिया जा रहा है।
विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना भेजी गई है। चयनित विद्यार्थी तीन अक्तूबर को संबंधित आईटीआई में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अभ्यर्थियों को ऑफर लैटर, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, मूल प्रमाणपत्र व उनकी छायाप्रतियां, स्थानांतरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रति और चार फोटो साथ लेकर आना होगा।
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मुजफ्फरनगर। राजकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को मनपसंद ट्रेड पाने के लिए आज अंतिम अवसर दिया गया है। प्रवेश के तीन चरण पूरे होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का ट्रेड नहीं मिल पाया है वह दूसरे विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। खाली सीट अपनी पसंद का ट्रेड अथवा संस्थान मिल सकता है।
गांधी पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य चमन लाल ने बताया कि संस्थान में 500 अभ्यर्थियों ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा किया। जिन अभ्यर्थियों ने पहले, दूसरे या तीसरे चरण में अपनी पसंद बदलने का विकल्प दिया था। उनको फिर से अवसर दिया जा रहा है।
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विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना भेजी गई है। चयनित विद्यार्थी तीन अक्तूबर को संबंधित आईटीआई में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अभ्यर्थियों को ऑफर लैटर, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, मूल प्रमाणपत्र व उनकी छायाप्रतियां, स्थानांतरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रति और चार फोटो साथ लेकर आना होगा।
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