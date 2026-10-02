Muzaffarnagar News: मोबाइल छीनने वाला आरोपी बाल अपचारी साथी सहित पकड़ा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली। जीटी मार्ग स्थित दयालपुरम कॉलोनी के मुख्य द्वार के निकट झपट्टा मारकर युवक से मोबाइल फोन छीन कर भागने वाले आरोपी तथा उसके साथी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनका चालान किया गया। पुलिस ने बाल अपचारी से मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।
जांच अधिकारी थाना प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि दयालपुरम कॉलोनी निवासी कुलदीप कुमार 26 सितंबर को जीटी मार्ग स्थित मंदिर में जा रहा था। इसी दौरान कॉलोनी के मुख्य द्वार के निकट एक युवक झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन कर भाग गया था।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। प्रकाश में आए आरोपी मोहल्ला जैन नगर निवासी अब्दुल समद उर्फ शानू तथा उसके साथी बाल अपचारी को बर्फखाने वाले मार्ग गंगनहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। बाल अपचारी से मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है।
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खतौली। जीटी मार्ग स्थित दयालपुरम कॉलोनी के मुख्य द्वार के निकट झपट्टा मारकर युवक से मोबाइल फोन छीन कर भागने वाले आरोपी तथा उसके साथी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनका चालान किया गया। पुलिस ने बाल अपचारी से मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।
जांच अधिकारी थाना प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि दयालपुरम कॉलोनी निवासी कुलदीप कुमार 26 सितंबर को जीटी मार्ग स्थित मंदिर में जा रहा था। इसी दौरान कॉलोनी के मुख्य द्वार के निकट एक युवक झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन कर भाग गया था।
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सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। प्रकाश में आए आरोपी मोहल्ला जैन नगर निवासी अब्दुल समद उर्फ शानू तथा उसके साथी बाल अपचारी को बर्फखाने वाले मार्ग गंगनहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। बाल अपचारी से मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है।
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