Muzaffarnagar News: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा चलाने की मांग

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मीरापुर। क्षेत्र के ग्रामीणों ने मीरापुर कस्बे से मुजफ्फरनगर तक मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की मांग की है। डीएम उमेश मिश्रा को पत्र भेजते हुए ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।सिकंदरपुर गांव के जावेद जामिया, वाजिद, सलीम, जान मोहम्मद और परवेज ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि मीरापुर से सिकंदरपुर, जड़वड़, कटिया, टन्हेड़ा, मोरना और भोपा जैसे दर्जनों गांव जुड़े हैं।इन गांवों के ग्रामीणों को मुजफ्फरनगर तक जाने में काफी परेशानी होती है। वर्तमान में उन्हें आवागमन के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह सेवा देहात के गांवों को कस्बे से जोड़ते हुए मुजफ्फरनगर तक पहुंचाएगी।