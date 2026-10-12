फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   The police got the shop vacated following a court order.

Muzaffarnagar News: कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने खाली कराई दुकान

Mon, 12 Oct 2026 11:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
The police got the shop vacated following a court order.
पुरकाजी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किराएदार की गैरमौजूदगी में दुकान खाली कराई। किराएदार के परिजनों ने हंगामा किया। कस्बे के मेन बाजार में एक दुकान को लेकर दुकान स्वामी शर्बत अली व किराएदार मांगेराम में वर्ष 2017 से विवाद के चलते कोर्ट मुकदमा चल रहा है। करीब दो माह पूर्व दुकान स्वामी मुकदमा जीत गया था। रविवार रात पुलिस ने किराएदार की गैरमौजूदगी में दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखा सामान थाने पर जमा कर दुकान को दुकान स्वामी के सुपुर्द कर दिया। जानकारी मिलने पर किराएदार के परिजन मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण कुछ देर तनाव बना रहा। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर उन्हें शांत किया। एसओ डॉ मानवेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही दुकान खाली कराई गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed