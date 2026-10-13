Muzaffarnagar News: खाद्य विभाग ने मार छापा, 3.5 टन से अधिक मसाले और कुट्टू का आटा सीज

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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अर्चना धीरान और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कस्बा छपार में संदीप सिंह के प्रतिष्ठान संदीप ट्रेडर्स से कुट्टू का आटा, हल्दी पाउडर, किशमिश और सॉस के एक-एक नमूने लिए।गुणवत्ता पर संदेह होने के कारण 20 किलोग्राम कुट्टू का आटा, जिसकी कीमत दो हजार रुपये बताई गई है, सीज कर दिया गया।शामली रोड स्थित गौशाला मोहल्ले में नफीस अहमद की मसाला निर्माणशाला पर जांच की। यहां से साबुत हल्दी, पिसी हल्दी, साबुत लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और साबुत धनिया के एक-एक तथा पिसे धनिया के दो नमूने लिए गए।कुल सात नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। साथ ही गुणवत्ता पर संदेह के आधार पर 2860 किलोग्राम पिसे और साबुत मसाले सीज किए गए, जिनकी कीमत 350400 रुपये बताई गई है।पचेंडा रोड स्थित मनोज प्रोविजन स्टोर से व्रत में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे, कुट्टू की गिरी और साबूदाना के एक-एक नमूने लिए गए। यहां से 210 किलोग्राम कुट्टू का आटा, जिसकी कीमत 25200 रुपये और 3.5 किलोग्राम कुट्टू की गिरी, जिसकी कीमत 385 रुपये है, सीज की गई।