फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Order denying permission for the conference challenged in the High Court.

Muzaffarnagar News: सम्मेलन की अनुमति खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 13 Oct 2026 01:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Order denying permission for the conference challenged in the High Court.
सहारनपुर। प्रदेश में राजनीतिक सभाओं की अनुमति को लेकर राष्ट्रीय नवनिर्माण दल ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दल ने देवबंद में कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति खारिज किए जाने के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में सहारनपुर प्रशासन के 30 सितंबर के आदेश को मनमाना और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया गया है।
विज्ञापन

दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने बताया कि 23 सितंबर को देवबंद में करीब दो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिए अनुमति मांगी थी।जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता और हिंसा की आशंका का हवाला देकर अनुमति निरस्त कर दी। राष्ट्रीय नवनिर्माण दल ने सवाल उठाया कि जब भाजपा ने 22 सितंबर और 1 अक्टूबर को जुलूस निकाले तथा अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यक्रम भी हुए तो उनके सम्मेलन पर रोक क्यों लगाई गई। याचिका में 4 अक्तूबर को मेरठ में समाजवादी पार्टी की बैठक, मुजफ्फरनगर में जाट महासभा की सभा और सहारनपुर में यूजीसी से संबंधित विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता के विरोध से घबराई हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed