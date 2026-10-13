Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:16 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
वार्षिक महोत्सव
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।
--
नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
--
डीएलएड परीक्षा
परीक्षा : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
-- --
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमदभागवत कथा सुबह 11 बजे से।
--
श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।
विज्ञापन
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।
नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
डीएलएड परीक्षा
परीक्षा : रोडवेज स्थित एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमदभागवत कथा सुबह 11 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।