Muzaffarnagar News: बच्चों से पहले शिक्षक चखेंगे मिड-डे मील, गुणवत्ता पर विशेष नजर

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मुजफ्फरनगर। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। भोजन बच्चों को परोसने से पहले शिक्षकों को चखकर गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। बीएसए ने सभी विद्यालयों को पीएम पोषण संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के साथ मिड-डे मील में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता के साथ खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और स्वच्छता का भी ध्यान रखना विद्यालय प्रशासन का दायित्व है। विद्यालयों में तैयार होने वाले भोजन की नियमित निगरानी की जाएगी। विद्यालयों में भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार तैयार कराने और बच्चों को गर्म एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए।बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में खाद्य सामग्री के भंडारण और रसोईघर की साफ-सफाई को लेकर विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। भोजन तैयार करने से पहले सामग्री की गुणवत्ता की जांच और तैयार भोजन को बच्चों तक पहुंचाने तक स्वच्छता का ध्यान रखना होगा।