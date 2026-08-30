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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Swine flu confirmed in nine people in the district; one admitted in Noida.

Muzaffarnagar News: जिले में नौ लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, एक नोएडा में भर्ती

Sun, 30 Aug 2026 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:33 AM IST
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Swine flu confirmed in nine people in the district; one admitted in Noida.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। जनपद में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले के नौ लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इनमें आठ मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है और वे चिकित्सकों की निगरानी में घर पर उपचार ले रहे हैं। वहीं एक मरीज को उपचार के लिए नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौ मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मोरना, सदर और जानसठ ब्लॉक में एक-एक एवं खतौली ब्लॉक में दो मरीजों की पुष्टि हुई है। जबकि शहरी क्षेत्र में चार मरीज संक्रमित मिले हैं। विभाग की ओर से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है।
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सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि सभी संक्रमित मरीजों के घर पर रैपिड रेस्पांस टीम भेजकर आवश्यक स्वास्थ्य जांच और निगरानी कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रही हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों का स्वास्थ्य ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठा रहा है।
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