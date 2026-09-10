Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:04 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर : एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में स्पिक मैके कार्यक्रम सुबह 09 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 11 बजे से।
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छठी उत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित गोलोक धाम में छठी उत्सव शाम 04 बजे से।
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित गणपति धाम में छठी उत्सव शाम 07 बजे से।
विज्ञापन
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर : एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में स्पिक मैके कार्यक्रम सुबह 09 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 11 बजे से।
छठी उत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित गोलोक धाम में छठी उत्सव शाम 04 बजे से।
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित गणपति धाम में छठी उत्सव शाम 07 बजे से।