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Muzaffarnagar News: कासगंज निवासी किशोरी के कोर्ट में दर्ज कराए बयान

Wed, 30 Sep 2026 02:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:05 AM IST
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Statement of Kasganj resident girl recorded in the court
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने कासगंज निवासी किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। इसके बाद किशोरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाया गया। कमेटी ने किशोरी को उसकी माता, भाई की सुपुर्दगी में दे दिया।
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किशोरी पांच दिन पहले अपने प्रेमी के पास मिलने आई थी, उसे उसका प्रेमी मेरठ से अपने साथ लाया था। साथ ही उसे अपहरण कर अपने दोस्त के घर रखा था। वहां से उसे ऋषिकेश ले जाने के प्रयास के दौरान किशोरी ने शोर मचाया था, तब उसका प्रेमी व दो दोस्त भाग गए थे। पुलिस ने किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में रखा था। उधर, भाई ने अपनी नाबालिग बहन के प्रेमी व उसके दो दोस्तों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों ने किशोरी के जेवर व रुपये अपने पास रख लिए थे। यह भी रिपोर्ट में लिखाया था।
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एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में फिलहाल दुष्कर्म जैसा कुछ नहीं आया है। डॉक्टरों ने मेडिकल के दौरान बनाई एक स्लाइड प्रयोगशाला भेजी है। किशोरी के मंगलवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। अभी बयानों का अवलोकन नहीं किया गया है। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अब पुलिस इस मामले से संबंधित रिपोर्ट को कासगंज भेजेगी।
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-- किशोर लापता, गुमशुदगी दर्ज

मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली के वर्मा पार्क निवासी पूनम शर्मा ने गुमशुदगी दर्ज कराई कि उनका 16 साल का पुत्र वंश भार्गव एक जून को खेलने गया था, तब से वापस नहीं लौटा। जांच अधिकारी नई मंडी कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा ने बताया कि किशोर की तलाश की जा रही है।
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