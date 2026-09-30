Muzaffarnagar News: युवक की पिटाई करने वाले पांच गिरफ्तार, किशोरी के पिता ने दुष्कर्म की लिखाई रिपोर्ट

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सोमवार देर शाम गोशाला नदी रोड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में एक किशोरी पूजा करने गई थी। आरोप है कि मंदिर में साफ-सफाई करने वाले बामनहेड़ी निवासी सतेंद्र ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद किशोरी पक्ष के लोगों ने सतेंद्र के साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सतेंद्र को जिला अस्पताल पहुंचाया। सतेंद्र के पिता फूल कुमार ने मोनू, सचिन और बारह अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें जानलेवा हमला और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल सहित अन्य धाराएं शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को रंजिश के तहत पीटा गया। पुलिस मुख्यालय ने भी इस मामले की जानकारी ली है।शहर कोतवाली के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने सतेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि सतेंद्र ने उनकी नाबालिग बेटी को डरा-धमका कर मंदिर में दुष्कर्म किया। किशोरी ने तीन दिन पहले अपनी बड़ी बहन को यह बात बताई। उसने बताया कि एक माह से उसके साथ गंदी हरकत की जा रही थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।-पांच हमलावर गिरफ्तारकार्यवाहक शहर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि युवक से मारपीट के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जानसठ के गढ़ी निवासी अंकित को गिरफ्तार किया है। गोशाला मोहल्ला निवासी सगे भाई मोनू और सचिन भी पकड़े गए हैं। नदी रोड मोहल्ला नया बाँस निवासी सुनील को भी गिरफ्तार किया गया है। एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है।वर्जन- शहर कोतवाली पुलिस को पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। युवक को गंभीर चोट आई है।- अमृत जैन, एसपी सिटी