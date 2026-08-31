Muzaffarnagar: सांप ने किसान को डसा, झाड़-फूंक के जहर से गई जान, तीन घंटे की देरी से कराया उपचार

सर्पदंश से घबराए नहीं, उपचार कराएं : सीएमओ

सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया का कहना है कि सर्पदंश के बाद घबराएं नहीं, बल्कि शांत रहें और पीड़ित को भी शांत रखें। पीड़ित को आराम से लेटा दें और शरीर को स्थिर रखें। डसे गए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें। शरीर पर कसे हुए कपड़े, चूड़ियां, कड़े, घड़ी या अंगूठियां तुरंत उतार दें। घाव के साथ छेड़छाड़ न करें। दौड़ने या भागने से जहर तेजी से फैलता है। पीड़ित को शराब, नशीली वस्तुएं या कैफीन युक्त पेय पदार्थ न दें। झाड़-फूंक, जहर चूसने, चीरा लगाने या किसी भी घरेलू उपचार से बचें। चिकित्सक की सलाह के बिना कोई दवा न दें। सर्पदंश की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। समय पर एंटी-स्नेक वेनम का इंजेक्शन जीवन बचा सकता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों में जहर का असर अधिक गंभीर हो सकता है, इसलिए उनके उपचार में बिल्कुल भी देरी न करें।