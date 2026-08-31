फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Snake bit the farmer, he died due to the poison of the snake, he got treatment after a delay of three hours

Muzaffarnagar: सांप ने किसान को डसा, झाड़-फूंक के जहर से गई जान, तीन घंटे की देरी से कराया उपचार

Mon, 31 Aug 2026 06:46 PM IST
Pratyush Sharma न्यूज़ नेटवर्क, अमर उजाला, मुज़फ्फरनगर
न्यूज़ नेटवर्क, अमर उजाला, मुज़फ्फरनगर Published by: Pratyush Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 06:46 PM IST
सार

मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी में खेत में काम करने गए किसान मुख्तार को सांप ने डस लिया। परिजन उसे पहले झाड़-फूंक वाले के पास ले गए, जिसकी वजह से इलाज में देरी हुई और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने किसान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन
Snake bit the farmer, he died due to the poison of the snake, he got treatment after a delay of three hours
snake bite tips - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पुरकाजी खादर क्षेत्र के आयकी गांव में खेत पर काम करने गए किसान मुख्तार (46) की सांप के डसने से मौत हो गई। परिजन उसे पहले झाड़-फूंक वाले के पास ले गए। इस कारण इलाज में देरी हुई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में सर्पदंश की सूचना सुबह साढ़े आठ बजे दी गई थी लेकिन पीड़िता को परिजन तीन घंटे की देरी से साढ़े 11 बजे लेकर पहुंचे। दरअसल आयकी गांव निवासी किसान सोमवार सुबह अपने खेत पर काम करने गया था। इस दौरान उसे सांप ने डस लिया। सांप के डसने की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। वह मुख्तार को किसी झाड़-फूंक वाले के पास ले गए। वहां उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन उसे पुरकाजी पीएचसी लाए। पीएचसी में डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन

झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान
पीएचसी प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि मृतक किसान के परिजन उसे पहले झाड़-फूंक वाले के पास ले गए थे। इसके बाद ही उसे पीएचसी लाया गया। समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे मामलों में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना महत्वपूर्ण है। झाड़-फूंक से समय बर्बाद होता है और स्थिति बिगड़ जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सर्पदंश से घबराए नहीं, उपचार कराएं : सीएमओ
सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया का कहना है कि सर्पदंश के बाद घबराएं नहीं, बल्कि शांत रहें और पीड़ित को भी शांत रखें। पीड़ित को आराम से लेटा दें और शरीर को स्थिर रखें। डसे गए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें। शरीर पर कसे हुए कपड़े, चूड़ियां, कड़े, घड़ी या अंगूठियां तुरंत उतार दें। घाव के साथ छेड़छाड़ न करें। दौड़ने या भागने से जहर तेजी से फैलता है। पीड़ित को शराब, नशीली वस्तुएं या कैफीन युक्त पेय पदार्थ न दें। झाड़-फूंक, जहर चूसने, चीरा लगाने या किसी भी घरेलू उपचार से बचें। चिकित्सक की सलाह के बिना कोई दवा न दें। सर्पदंश की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। समय पर एंटी-स्नेक वेनम का इंजेक्शन जीवन बचा सकता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों में जहर का असर अधिक गंभीर हो सकता है, इसलिए उनके उपचार में बिल्कुल भी देरी न करें।

विज्ञापन

यह दिखाई दे सकते हैं लक्षण
जहरीले सांप के डसने के बाद तेज दर्द, छाला पड़ना, सूजन, लालिमा, नीलापन, रक्तस्राव, काला पड़ना या सुन्न होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सांप के जहर से ऊतक नष्ट हो सकते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, रक्तचाप और हृदय पर असर पड़ सकता है, या रक्तस्राव हो सकता है। रक्तचाप, कमजोर नाड़ी, तेज धड़कन, उल्टी, दस्त, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, देखने में समस्या, हाथ-पैर का ठंडा पड़ना, सुन्न पड़ना और पसीना आना शामिल हो सकते हैं।

मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी में खेत में काम करने गए किसान मुख्तार को सांप ने डस लिया। परिजन उसे पहले झाड़-फूंक वाले के पास ले गए, जिसकी वजह से इलाज में देरी हुई और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने किसान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed