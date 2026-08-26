Muzaffarnagar News: पंचायत में किसानों और आमजन की समस्याओं को उठाया

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मांग पत्र में बलवाखेड़ी से क्यामपुर तक सड़क निर्माण की मांग प्रमुख थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की तैनाती की भी मांग की गई। किसानों ने ग्राम सचिवालय पर सप्ताह में एक दिन लेखपाल के बैठने की व्यवस्था की मांग की। गांव की उचित निकासी के लिए पुराने नाले की खोदाई कराने की बात भी रखी गई। अधूरी सड़क का निर्माण पूरा कराने और बिजली की दिक्कतें दूर करने की मांग भी इसमें शामिल थी। पंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सोम के संयोजन में हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, विद्युत निगम, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।पंचायत में जिलाध्यक्ष शोभित पुंडीर, सचिन सोम, नेत्रपाल सिंह और गौतम कुशवाहा उपस्थित रहे। राकेश बाबा ने पंचायत की अध्यक्षता की, जबकि ठाकुर रामभूल सिंह ने संचालन किया। इस अवसर पर अंकुर राणा को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धीरज राणा को युवा जिला महामंत्री का पदभार सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पदों पर अन्य कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति की गई।