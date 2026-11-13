Muzaffarnagar News: परिवर्तन मोर्चे की गांठ से खुल न जाए सपा की मुट्ठी

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अगर विधानसभा चुनाव 2022 के आंकड़ें देखें तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के दोनों दल धरातल पर बेअसर नजर आते हैं लेकिन समीकरण को समझने के लिए सिर्फ अकेला नतीजा काफी नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से चंद्रशेखर सांसद चुने गए, यहीं से आसपा को सियासी संजीवनी मिलनी शुरू हो गई।मीरापुर सीट पर हुए उपचुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। आसपा प्रत्याशी को 22661 वोट मिले और बसपा प्रत्याशी शाह नजर सिर्फ 3248 वोटों पर सिमट गए। दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राना को भी 18869 वोट मिले थे।दोनों दलों ने यहां ताकत दिखाकर बसपा को पीछे छोड़ दिया और सपा को हार की तरफ धकेल दिया था। अब सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव का है। बुढ़ाना, पुरकाजी, चरथावल और मीरापुर सीट पर दोनों दल अधिक असरदार साबित हो सकते हैं।फिलहाल राजनीतिक नुकसान सपा और बसपा के हिस्से में अधिक दिखाई दे रहा है लेकिन प्रत्याशियों का एलान होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। यह भी देखने वाली बात होगी कि जिले की कौन सी सीट किसके हिस्से में जाती है।वर्ष 2022 में दोनों दलों को इस तरह हासिल हुए थे वोटविधानसभा एआईएमआईएम आसपा कांशीरामबुढ़ाना 2,633 2099चरथावल 3234 674पुरकाजी- 2321मुजफ्फरनगर 3750 725खतौली- 843मीरापुर1628यहां तय किए जा चुके हैं चेहरेआसपा कांशीराम ने जिले की चरथावल सीट पर रंजनवीर चौधरी और मीरापुर सीट पर रविंद्र भाटी को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। गठबंधन के समीकरण के बाद अब नई रणनीति पर सबकी निगाह टिकी गई है।मोर्चे से जवाब मांगेगी जनता : जियासपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि मोर्चे को यह भी साफ कर देना चाहिए कि वह भाजपा को हराना चाहते है या सपा को। भाजपा के खिलाफ उनका क्या प्लान है। मोर्चे की नीति और नियत ठीक नही है, जनता यह जा चुकी है।ताकत बनकर उभरेगा मोर्चा : बबलू चौधरीआसपा नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष बबलू चौधरी ने कहा कि मोर्चा प्रदेश की नई ताकत बनकर उभरेगा। यह लोगों के दिलों का गठबंधन है। 2027 के चुनाव में बड़ी कामयाबी मिलेगी। जनता ने इस बार मोर्चा का साथ देने का मन बनाया है।