Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : नई मंडी स्थित योग केंद्र में योग शिविर में सुबह 08 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : श्रीमद्भागवत कथा के लिए श्रीराज दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।

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बाल चिकित्सा सम्मेलन

मंसूरपुर : मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में सम्मेलन सुबह 11 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 03 बजे से।

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बैठक

बुढ़ाना : जौला गांव में किसानों और भट्ठा मालिकों की बैठक दोपहर 02 बजे से।

योग शिविर