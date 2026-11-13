Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:07 AM IST
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योग शिविर
शहर : नई मंडी स्थित योग केंद्र में योग शिविर में सुबह 08 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : श्रीमद्भागवत कथा के लिए श्रीराज दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
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बाल चिकित्सा सम्मेलन
मंसूरपुर : मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में सम्मेलन सुबह 11 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 03 बजे से।
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बैठक
बुढ़ाना : जौला गांव में किसानों और भट्ठा मालिकों की बैठक दोपहर 02 बजे से।
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शहर : नई मंडी स्थित योग केंद्र में योग शिविर में सुबह 08 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : श्रीमद्भागवत कथा के लिए श्रीराज दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
बाल चिकित्सा सम्मेलन
मंसूरपुर : मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में सम्मेलन सुबह 11 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 03 बजे से।
बैठक
बुढ़ाना : जौला गांव में किसानों और भट्ठा मालिकों की बैठक दोपहर 02 बजे से।