Muzaffarnagar News: भैया दूज पर बढ़ाई बसों की संख्या, यात्रियों को मिलेगी राहत

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परिवहन निगम की ओर से सहारनपुर रूट पर पांच बसें बढ़ाई गई हैं। इस रूट पर पहले 10 बसें संचालित थीं, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है। दिल्ली-मेरठ रूट पर 10 बसें संचालित होंगी, जबकि हरिद्वार मार्ग पर 10 बसें बढ़ाकर कुल संख्या 25 कर दी गई है। यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार हरिद्वार से आने वाली रोडवेज डिपो की बसों को दिल्ली तक भी भेजा जाएगा।-शामली और बिजनौर के लिए भी की गई खास व्यवस्थाशामली रूट पर बसों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। इनमें एक बस करनाल तक जाएगी। पानीपत के लिए छह और सोनीपत के लिए रोडवेज डिपो की दो बसें चलाई जाएंगी। बिजनौर-मुरादाबाद मार्ग पर भी पांच अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, जिससे यहां बसों की संख्या 30 हो गई है। लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए अमृतसर के लिए वाया सहारनपुर दो बसें लगाई गई हैं। इसी मार्ग से जालंधर के लिए दो और चंडीगढ़ के लिए तीन बसों का संचालन होगा। स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड से वृंदावन के लिए भी दो बसों का संचालन किया जाएगा।-सीमित संसाधनों में अतिरिक्त बसों का संचालनभैया दूज पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था के बीच परिवहन निगम को सीमित संसाधनों के साथ संचालन करना होगा। स्थानीय डिपो में 309 चालक और 362 परिचालक उपलब्ध हैं, जबकि मानक के अनुसार 150 चालक और 135 परिचालकों की आवश्यकता है। दो चालक चोटिल और अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर हैं। वहीं, डिपो के पास विभिन्न मार्गों पर संचालन के लिए कुल 234 बसें हैं। इनमें से सात पुरानी बसें एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप संबंधी पाबंदियों के कारण दिल्ली और एनसीआर में संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसके बावजूद पर्व पर यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है।वर्जन-भैया दूज पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। छोटे मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे भी बढ़ाए जा सकते हैं।- मोहम्मद आरिफ, एआरएम परिवहन निगम