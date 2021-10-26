Muzaffarnagar News: हाथी से उतरकर मेनवाल ने थाम लिया हाथ

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कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया और पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में मेनवाल कांग्रेस का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार युवाओं की आवाज को उठाने का काम कर रही है। इसी वजह से बसपा छोड़कर वह कांग्रेस में शामिल हुए। मेनवाल ने कहा कि देश बचाने की लड़ाई में कांग्रेस सबसे आगे है, वह पार्टी में शामिल होकर अन्य नेताओं के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलेंगे।कांग्रेस के पूर्व मंत्री दीपक कुमार ने कहा कि भाजपा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से देश के 13 करोड़ लोगों की वोट काट दी गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 साल से देश के संविधान को बचाने के लिए भाजपा के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जेन जी को भी यह बात समझ आ गई है।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों की वोट चोरी कर सत्ता में आई। तर्क दिया कि चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की पुष्टि से धांधली साबित भी हो गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी देश का संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाल वर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष हरेंद्र त्यागी, ममनून अंसारी, गुफरान काजमी मौजूद रहे।-पुरकाजी और नगीना से लड़ चुके चुनावअधिवक्ता सुरेंद्र सिंह मेनवाल ने वर्ष 2022 में पुरकाजी सुरक्षित सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 27,700 से अधिक वोट मिले थे। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से भी बसपा के टिकट पर उन्होंने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के सामने चुनाव लड़ा था।