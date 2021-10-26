Muzaffarnagar News: इलेक्ट्रॉनिक झालर से घर में लगी आग, मंदिर में रखे एक लाख रुपये जले

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भोकरहेड़ी बस स्टैंड के पास रहने वाले शेरू कुमार स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। सोमवार रात करीब ढाईं बजे उनका परिवार मकान की छत पर बने आवास में सो रहा था। सामान जलने की आवाज सुनकर शेरू कुमार की पत्नी आकांक्षा की नींद खुल गई। कमरे में आग लगी देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिससे शेरू कुमार और उनके बच्चे आरव (14) व नंदन (10) जाग गए। परिवार ने तुरंत मकान से बाहर निकलकर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। रात में गश्त कर रही पुलिस भी सूचना पर मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।सीओ भोपा राधा रमन ने बताया कि पीड़ित शेरू कुमार ने उन्हें जानकारी दी। शेरू कुमार के अनुसार, दिवाली की सजावट के लिए लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक झालर से आग लगी थी। इस हादसे में मंदिर में पूजा के लिए रखे एक लाख रुपये और घर का अन्य कीमती सामान जल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।