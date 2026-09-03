Muzaffarnagar News: व्यापार संगठन से जुड़ा नमकीन संघ, 11 को रैली

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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन से नमकीन एसोसिएशन जुड़ गया है। संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने नमकीन एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की। सुनील तायल को जिला अध्यक्ष, जोगेंद्र को महामंत्री और सुशील सिंघल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कार्तिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नीरज सिंघल उपाध्यक्ष और मोहम्मद फुरकान संगठन मंत्री बनाए गए हैं। राकेश त्यागी ने बताया कि अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ 11 सितंबर को स्कूटर रैली निकाली जाएगी। यह रैली टाउन हॉल से शुरू होकर तुलसी पार्क में समाप्त होगी। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए छह सितंबर को मूलचंद रिसॉर्ट में एक बैठक होगी। इस बैठक में हेमंत, जयदेव शंकर, मोहम्मद साहिल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो