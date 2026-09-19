Muzaffarnagar News: कुल्हाड़ी से काटकर दोस्त की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना क्षेत्र में भोपा रोड पर तीन साल पहले कुल्हाड़ी से काटकर फैक्टरी कर्मचारी अपने ही दोस्त की हत्या करने के दोषी अजय सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी शिव कुमारी ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए।
सिखेड़ा थाना क्षेत्र के भंडूरा गांव निवासी राहुल कश्यप (23) और अजय सैनी शहर के भोपा रोड स्थित फैक्टरी में काम करते थे। एक ही गांव के निवासी और एक ही फैक्टरी में काम करने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती थी। 14 अप्रैल 2023 को राहुल संदिग्ध हालात में लापता हो गया। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया लेकिन जानकारी नहीं मिली। 15 अप्रैल को पड़ोसी के व्हाट्सएप पर एक शव का वायरल फोटो मिला, जिसकी पहचान राहुल के रूप में की गई।
नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड स्थित वैल्लिकन स्कूल के पास सिर में धारदार हथियार से वार कर राहुल की हत्या की गई थी। फैक्टरी के बॉयलर से निकलने वाले कार्बन के कारण मृतक का शरीर भी पूरी तरह काला हो गया था। मृतक के पिता सुभाष ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अजय सैनी अपनी साइकिल पर राहुल को ले जाते हुए नजर आया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की वारदात का खुलासा हुआ।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी को शक था कि राहुल उसकी पत्नी से बातचीत करता है। शक के आधार पर ही उसे जंगल में लेकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई।
बृहस्पतिवार को आरोपी अजय सैनी पर दोष सिद्ध हुआ था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
सिखेड़ा थाना क्षेत्र के भंडूरा गांव निवासी राहुल कश्यप (23) और अजय सैनी शहर के भोपा रोड स्थित फैक्टरी में काम करते थे। एक ही गांव के निवासी और एक ही फैक्टरी में काम करने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती थी। 14 अप्रैल 2023 को राहुल संदिग्ध हालात में लापता हो गया। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया लेकिन जानकारी नहीं मिली। 15 अप्रैल को पड़ोसी के व्हाट्सएप पर एक शव का वायरल फोटो मिला, जिसकी पहचान राहुल के रूप में की गई।
विज्ञापन
नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड स्थित वैल्लिकन स्कूल के पास सिर में धारदार हथियार से वार कर राहुल की हत्या की गई थी। फैक्टरी के बॉयलर से निकलने वाले कार्बन के कारण मृतक का शरीर भी पूरी तरह काला हो गया था। मृतक के पिता सुभाष ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अजय सैनी अपनी साइकिल पर राहुल को ले जाते हुए नजर आया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की वारदात का खुलासा हुआ।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी को शक था कि राहुल उसकी पत्नी से बातचीत करता है। शक के आधार पर ही उसे जंगल में लेकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई।
बृहस्पतिवार को आरोपी अजय सैनी पर दोष सिद्ध हुआ था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।