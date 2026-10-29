Muzaffarnagar: हथियारों की सप्लाई करने पहुंचे मेरठ के चार युवक गिरफ्तार, छह विदेशी पिस्टल समेत 10 शस्त्र बरामद

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से कुल 10 अवैध शस्त्र और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मेरठ जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं।

मुजफ्फरनगर में शाहपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और सप्लाई के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से छह विदेशी पिस्टल, तीन देसी तमंचे, एक मस्कट और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चारों आरोपी मेरठ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

मुखबिर की सूचना पर यात्री प्रतीक्षालय में दबिश

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए सोरम गेट नंबर दो स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर मौजूद हैं। सूचना मिलने के बाद शाहपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दबिश देकर चारों को हिरासत में ले लिया।



तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश उर्फ शुगनू (25), सनी (23), निखिल उर्फ निक्की (24) और शुभम (24) के रूप में हुई है।



मेरठ के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं आरोपी

पुलिस के अनुसार, आकाश उर्फ शुगनू मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के बपारसी गांव का निवासी है। सनी और शुभम सरधना क्षेत्र के अटेरना गांव के रहने वाले हैं। वहीं, निखिल उर्फ निक्की मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के पथौली गांव का निवासी बताया गया है।