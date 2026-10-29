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Muzaffarnagar: हथियारों की सप्लाई करने पहुंचे मेरठ के चार युवक गिरफ्तार, छह विदेशी पिस्टल समेत 10 शस्त्र बरामद

Thu, 29 Oct 2026 03:29 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 29 Oct 2026 03:29 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में मेरठ के चार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, छह विदेशी पिस्टल, तीन तमंचे, एक मस्कट और कारतूस बरामद हुए हैं।

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Muzaffarnagar: Four Arrested for Illegal Arms Trade, Six Foreign-Made Pistols Among 10 Weapons Seized
पुलिस गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर में शाहपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और सप्लाई के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से छह विदेशी पिस्टल, तीन देसी तमंचे, एक मस्कट और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चारों आरोपी मेरठ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से कुल 10 अवैध शस्त्र और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मेरठ जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं।

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मुखबिर की सूचना पर यात्री प्रतीक्षालय में दबिश
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए सोरम गेट नंबर दो स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर मौजूद हैं। सूचना मिलने के बाद शाहपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दबिश देकर चारों को हिरासत में ले लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश उर्फ शुगनू (25), सनी (23), निखिल उर्फ निक्की (24) और शुभम (24) के रूप में हुई है।

मेरठ के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं आरोपी
पुलिस के अनुसार, आकाश उर्फ शुगनू मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के बपारसी गांव का निवासी है। सनी और शुभम सरधना क्षेत्र के अटेरना गांव के रहने वाले हैं। वहीं, निखिल उर्फ निक्की मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के पथौली गांव का निवासी बताया गया है।
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छह विदेशी पिस्टल समेत 10 शस्त्र बरामद
एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक, सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह और शाहपुर थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से कुल 10 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। इनमें छह .32 बोर की विदेशी पिस्टल, तीन .315 बोर के देसी तमंचे और एक .315 बोर की मस्कट शामिल है। इसके अलावा .315 बोर के पांच जिंदा कारतूस और एक पिट्ठू बैग भी जब्त किया गया है।

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई
पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। हथियार कहां से लाए गए थे और इन्हें किसे सप्लाई किया जाना था, इस संबंध में पुलिस की ओर से आगे की जानकारी मिलने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

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