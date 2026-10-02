मुजफ्फरनगर: बिंदल पेपर मिल मालिकों से 47.95 लाख की ठगी, मशीन बेचने के नाम पर तमिलनाडु की कंपनी ने लगाया चूना

भोपा रोड स्थित बिंदल पेपर मिल के मालिकों से 47 लाख 95 हजार 200 रुपये की ठगी कर ली गई। मशीन खरीदने के लिए यह अग्रिम भुगतान की रकम आरटीजीएस के माध्यम से दी गई थी। रुपये वापस मांगने पर कंपनी बंद कराने की धमकी दी गई। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के आदेश पर नई मंडी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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पेपर मिल के डायरेक्टर मयंक बिंदल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मशीन के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित सरवाल इंजीनियरिंग वर्क्स, करमादाई, मेट्टुपालयम के डायरेक्टर राम प्रसाद से संपर्क किया था।28 मई 2025 को मशीन की खरीद की डील दो करोड़ 40 लाख रुपये में तय हुई। समझौते के अनुसार, मशीन की कीमत का कुछ हिस्सा अग्रिम रूप से कंपनी को दिया जाना था। परचेज ऑर्डर 21 जुलाई 2025 को तैयार किया गया।शर्तों के अनुसार, करीब 20 प्रतिशत अग्रिम रुपये का भुगतान 47 लाख 95 हजार 200 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से 31 जुलाई 2025 को संबंधित कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद भी मशीन उपलब्ध नहीं कराई।काफी समय बीतने पर दी गई रकम वापस देने की मांग की गई। आरोप है कि उन्हें कंपनी बंद कराने की धमकी दी गई। एसएसपी के आदेश पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।