मुजफ्फरनगर: मुनीम कॉलोनी से 507 किलो आतिशबाजी का जखीरा बरामद, कीमत 22 लाख; एक गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 21 Oct 2026 07:59 PM IST
सार
शहर की मुनीम कालोनी में प्रदीप गोयल के मकान पर पुलिस छापा मारा तो भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि दिवाली के चलते जिले में अभियान जारी रहेगा।
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विस्तार
नई मंडी पुलिस ने शहर की मुनीम कॉलोनी से पटाखों के अवैध भंडारण का जखीरा बरामद किया है। मौके से पकड़े गए आरोपी प्रदीप गोयल के कब्जे से 22 लाख रुपये मूल्य के 507 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं।
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अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बुढ़ाना, रोहाना, छपार समेत विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने अभी तक पटाखों के भंडारण और अवैध तरीके से सप्लाई का खुलासा किया है।
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बुधवार को सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मुनीम कॉलोनी में ठाकुरद्वारा मंदिर के पास दक्षिणी भोपा रोड निवासी प्रदीप गोयल के मकान में अवैध पटाखे बेचने के लिए रखे हुए हैं। पुलिस ने मकान के भूतल से विभिन्न ब्रांड के पटाखे बरामद किए। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भूतल पर पहुंचते ही हैरान रह गई पुलिस
पटाखों के अवैध भंडारण की जानकारी मिलते पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुनीम कॉलोनी में ठाकुर द्वारा मंदिर के पास स्थित मकान की जांच की। यहां भूतल पर पहुंचते ही पुलिस हैरान रह गई। विभिन्न मार्का के 507 किलोग्राम पटाखे मौके पर मिले।
पटाखों के अवैध भंडारण की जानकारी मिलते पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुनीम कॉलोनी में ठाकुर द्वारा मंदिर के पास स्थित मकान की जांच की। यहां भूतल पर पहुंचते ही पुलिस हैरान रह गई। विभिन्न मार्का के 507 किलोग्राम पटाखे मौके पर मिले।
बिना लाइसेंस के बन रहे जानलेवा पटाखे
जिले में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री किसी से छिपी नहीं है। सवाल यह है कि शहर के बीच में पुलिस की चौकसी के बावजूद इतनी बढ़ी संख्या में पटाखे कैसे पहुंचे। पिछले साल ही रतनपुरी में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के कारण दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। पिछले एक माह में ही जिले में पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ लिया है, इनमें एक महिला भी शामिल है।
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जिले में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री किसी से छिपी नहीं है। सवाल यह है कि शहर के बीच में पुलिस की चौकसी के बावजूद इतनी बढ़ी संख्या में पटाखे कैसे पहुंचे। पिछले साल ही रतनपुरी में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के कारण दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। पिछले एक माह में ही जिले में पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ लिया है, इनमें एक महिला भी शामिल है।
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