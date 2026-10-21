मुजफ्फरनगर: मुनीम कॉलोनी से 507 किलो आतिशबाजी का जखीरा बरामद, कीमत 22 लाख; एक गिरफ्तार

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नई मंडी पुलिस ने शहर की मुनीम कॉलोनी से पटाखों के अवैध भंडारण का जखीरा बरामद किया है। मौके से पकड़े गए आरोपी प्रदीप गोयल के कब्जे से 22 लाख रुपये मूल्य के 507 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं।

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अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बुढ़ाना, रोहाना, छपार समेत विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने अभी तक पटाखों के भंडारण और अवैध तरीके से सप्लाई का खुलासा किया है।



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बुधवार को सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मुनीम कॉलोनी में ठाकुरद्वारा मंदिर के पास दक्षिणी भोपा रोड निवासी प्रदीप गोयल के मकान में अवैध पटाखे बेचने के लिए रखे हुए हैं। पुलिस ने मकान के भूतल से विभिन्न ब्रांड के पटाखे बरामद किए। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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