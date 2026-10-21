फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: A stock of 507 kg of fireworks, valued at ₹22 lakh, seized from Munim Colony; one person arrest

मुजफ्फरनगर: मुनीम कॉलोनी से 507 किलो आतिशबाजी का जखीरा बरामद, कीमत 22 लाख; एक गिरफ्तार

Wed, 21 Oct 2026 07:59 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 21 Oct 2026 07:59 PM IST
सार

शहर की मुनीम कालोनी में प्रदीप गोयल के मकान पर पुलिस छापा मारा तो भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि दिवाली के चलते जिले में अभियान जारी रहेगा। 

विज्ञापन
Muzaffarnagar: A stock of 507 kg of fireworks, valued at ₹22 lakh, seized from Munim Colony; one person arrest
पटाखे। सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नई मंडी पुलिस ने शहर की मुनीम कॉलोनी से पटाखों के अवैध भंडारण का जखीरा बरामद किया है। मौके से पकड़े गए आरोपी प्रदीप गोयल के कब्जे से 22 लाख रुपये मूल्य के 507 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं।
विज्ञापन

 
Trending Videos

अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बुढ़ाना, रोहाना, छपार समेत विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने अभी तक पटाखों के भंडारण और अवैध तरीके से सप्लाई का खुलासा किया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

बुधवार को सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मुनीम कॉलोनी में ठाकुरद्वारा मंदिर के पास दक्षिणी भोपा रोड निवासी प्रदीप गोयल के मकान में अवैध पटाखे बेचने के लिए रखे हुए हैं। पुलिस ने मकान के भूतल से विभिन्न ब्रांड के पटाखे बरामद किए। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

भूतल पर पहुंचते ही हैरान रह गई पुलिस
पटाखों के अवैध भंडारण की जानकारी मिलते पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुनीम कॉलोनी में ठाकुर द्वारा मंदिर के पास स्थित मकान की जांच की। यहां भूतल पर पहुंचते ही पुलिस हैरान रह गई। विभिन्न मार्का के 507 किलोग्राम पटाखे मौके पर मिले।

बिना लाइसेंस के बन रहे जानलेवा पटाखे
जिले में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री किसी से छिपी नहीं है। सवाल यह है कि शहर के बीच में पुलिस की चौकसी के बावजूद इतनी बढ़ी संख्या में पटाखे कैसे पहुंचे। पिछले साल ही रतनपुरी में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के कारण दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। पिछले एक माह में ही जिले में पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ लिया है, इनमें एक महिला भी शामिल है।

ये भी देखें...
बागपत: कॉलेज में घुसकर मारपीट, दो गांवों के लोग भिड़े, दौड़ा-दौड़ाकर पीटे छात्र, 70 के खिलाफ रिपोर्ट
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed