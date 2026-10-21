फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Advertisement for an energy-boosting oil featuring a doctor's photograph; FIR registered.

Muzaffarnagar News: चिकित्सक के फोटो से शक्तिवर्धक तेल का विज्ञापन, प्राथमिकी दर्ज

Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Advertisement for an energy-boosting oil featuring a doctor's photograph; FIR registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। भोपा रोड स्थित इवान हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉ. पंकज जैन के फोटो और वीडियो का दुरुपयोग कर इंस्टाग्राम पर शक्तिवर्धक तेल का विज्ञापन चलाया गया। चिकित्सक की ओर से ने नई मंडी थाने में शिकायत देकर संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट संचालक और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
नई मंडी कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में चिकित्सक ने बताया कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम चलाते समय उनके सामने एक वीडियो विज्ञापन आया। इसमें उन्हें एक तेल का प्रचार करते हुए उसकी विशेषताएं और उपयोग बताते हुए लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यह विज्ञापन प्ले मोर हर्ब्स नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था।
विज्ञापन

उनकी छवि और वीडियो का कथित तौर पर तकनीकी माध्यम से इस्तेमाल कर भ्रामक विज्ञापन तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य अनुचित आर्थिक लाभ कमाना और लोगों को गुमराह करना है। सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed