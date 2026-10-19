Muzaffarnagar News: शाहपुर में किया लंका दहन, रोहाना में उजाड़ी वाटिका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

व्यवस्था में मुख्य संरक्षक श्यामपाल सिंघल, अध्यक्ष सुनील मित्तल, प्रबंधक बालेश सिंघल, अरुण मित्तल, भंवरपाल कश्यप, मणिकांत मित्तल, राधेश्याम नामदेव, दिनेश पाल नन्दा, बृजमोहन कोरी, अक्षय गोयल, बबलू नामदेव मौजूद रहे।पुरकाजी कस्बे में समाज सुधार समिति के तत्वावधान में चल रहे श्रीराम लीला में समुद्र पर सेतु का निर्माण करने की लीला का मंचन हुआ। यजमान अमिताभ बल्लभ गुप्ता व आदित्य बल्लभ गुप्ता रहे।रोहाना कलां क्षेत्र की श्री रामलीला कमेटी रोहाना खुर्द की ओर से आयोजित रामलीला मंचन के छठे दिन भक्ति, प्रेम, त्याग और पारिवारिक मूल्यों का अनुपम संगम देखने को मिला। प्रभु श्रीराम के भरत-कैकेयी संवाद, भरत मिलाप, केवट लीला एवं पंचवटी गमन के भावपूर्ण मंचन ने दर्शकों को रामकथा के आदर्शों से रूबरू कराया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष बृजेश त्यागी, बबलू, मनीष त्यागी, आदेश शर्मा मौजूद रहे।लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध व लक्ष्मण शक्ति का मंचन(फोटो समाचार)जानसठ। कस्बे के मोहल्ला मिश्रान स्थित प्राचीन रामलीला में शनिवार रात्रि को लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण शक्ति और हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाने की लीला का मंचन हुआ। अध्यक्ष निशांत कांबोज ने बताया कि रामायण ज्ञान प्रतियोगिता के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं।हनुमान-रावण संवाद की लीला का मंचनचरथावल। चरथावल में चल रही श्रीराम लीला में सीता खोज और रावण हनुमान संवाद की लीला के मंचन ने भाव विभोर किया। नालंदा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रामलीला में अनेक झांकिया मंच पर प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। कलाकारों ने अक्षय कुमार वध की सजीव प्रस्तुति दर्शाई। संजय शर्मा और आलोक विश्वकर्मा ने मंच निर्देशक का दायित्व बखूबी निभाया। अध्यक्ष मनोज कंसल ने कलाकारों को सम्मानित किया। अभिलाष शर्मा, निधीश गर्ग, मंयक कंसल, आर्यन त्यागी, आशीष कश्यप आदि ने विभिन्न भूमिका निभाईं। संवादलक्ष्मण-मेघनाद युद्ध का किया मंचनफोटो समाचारखतौली। बडा बाजार स्थित ठाकुरद्वारा में चल रही रामलीला में लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना तथा लक्षमण का मूर्छा से जागने की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान नरेश कुमार पालीवाल, दुष्यंत शर्मा, कुलबीर कर्णवाल, संजीव कुमार, प्रवीण शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा, तेजपाल शर्मा, सतीश विश्वकर्मा, पूरण विश्वकर्मा, अनिल प्रकाश त्यागी, सचिन त्यागी, रामकुमार गोयल मौजूद रहे।