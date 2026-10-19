Muzaffarnagar News: गांधी कॉलोनी से बाईपास तक बनेगा नाला, किया भूमि पूजन

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30 फुटा पचेंडा रोड पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि नाला निर्माण से क्षेत्रवासियों को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जनसुविधाओं का विस्तार और लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। विज्ञापन



उन्होंने कहा कि पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा नेता गौरव स्वरूप, सीएंडडीएस के सहायक अभियंता रामबीर सिंह शामिल रहे। 30 फुटा पचेंडा रोड पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि नाला निर्माण से क्षेत्रवासियों को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जनसुविधाओं का विस्तार और लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।उन्होंने कहा कि पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा नेता गौरव स्वरूप, सीएंडडीएस के सहायक अभियंता रामबीर सिंह शामिल रहे।

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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए गांधी कॉलोनी से पचेंडा रोड होते हुए बाईपास तक सड़क के दोनों ओर करीब 7.5 किमी. लंबे नाले का निर्माण कराया जाएगा। रविवार को प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नाला निर्माण पर 37 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस नाला निर्माण कराएगी।