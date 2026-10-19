Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:57 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:57 AM IST
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समापन
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव समापन सुबह 08 बजे से।
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नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकदेव आश्रम स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
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डांडिया उत्सव
शहर : सर्व ब्राह्मण महिला संगठन का डांडिया उत्सव श्रीराम दरबार में दोपहर 03 बजे से।
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समापन
शहर : श्रीराम कथा का समापन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।
विज्ञापन
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव समापन सुबह 08 बजे से।
नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकदेव आश्रम स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
डांडिया उत्सव
शहर : सर्व ब्राह्मण महिला संगठन का डांडिया उत्सव श्रीराम दरबार में दोपहर 03 बजे से।
समापन
शहर : श्रीराम कथा का समापन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।