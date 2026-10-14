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Muzaffarnagar News: फायरिंग के पांच आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक घायल

Wed, 14 Oct 2026 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:52 AM IST
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Five accused in shooting incident arrested in encounter; one injured.
भोपा। भोकरहेड़ी में जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया है।
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थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी में शुक्रवार रात किसान संजीव के मकान पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। किसान ने इस मामले में पांच नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भोपा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीमें बनाई गई थीं। सीओ भोपा राधा रमण सिंह ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस ने जौली नहर पुल के पास नहर पटरी से आर्यन उर्फ सावन को मुठभेड़ के बाद घायल कर गिरफ्तार किया। चार अन्य आरोपियों को तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा गया। सभी आरोपियों का चालान कर दिया गया है।
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n आरोपियों की पहचान और बरामदगी : आरोपियों की पहचान आर्यन उर्फ सावन (खेड़ा जट, मंगलौर, हरिद्वार), बादल कुमार (भोकरहेड़ी), निखिल उर्फ फाटा (भोकरहेड़ी), हार्दिक (भोकरहेड़ी) और आशीष कुमार (रामूपुर, देवबंद, सहारनपुर) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक मस्कट, दो तमंचे और विभिन्न बोर के 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। खोका कारतूस भी मिले हैं। घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है।
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