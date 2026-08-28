Muzaffarnagar News: रतनपुरी में घरेलू विवाद में फावड़े से हमला, ससुर गंभीर घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रतनपुरी। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव निवासी छतरपाल अपने दामाद रवि के घर मारपीट के विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें खतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।
वंशिका की शादी फरवरी 2025 में रतनपुरी निवासी रवि से हुई थी। शुक्रवार सुबह वंशिका ने अपने पिता छतरपाल को फोन कर पति रवि द्वारा मारपीट करने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही छतरपाल अपने भतीजे सोमवीर और बहनोई रितिक के साथ रतनपुरी स्थित रवि के घर पहुंचे।
उन्होंने बेटी के साथ मारपीट के संबंध में रवि से बात करनी चाही, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते-ही-देखते यह कहासुनी मारपीट में बदल गई।
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आरोप है कि रवि ने अपने पक्ष के लोगों के साथ मिलकर छतरपाल और सोमवीर पर हमला किया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को खतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने छतरपाल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। सोमवीर को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि घायल का उपचार चल रहा है। इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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रतनपुरी। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव निवासी छतरपाल अपने दामाद रवि के घर मारपीट के विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें खतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।
वंशिका की शादी फरवरी 2025 में रतनपुरी निवासी रवि से हुई थी। शुक्रवार सुबह वंशिका ने अपने पिता छतरपाल को फोन कर पति रवि द्वारा मारपीट करने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही छतरपाल अपने भतीजे सोमवीर और बहनोई रितिक के साथ रतनपुरी स्थित रवि के घर पहुंचे।
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उन्होंने बेटी के साथ मारपीट के संबंध में रवि से बात करनी चाही, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते-ही-देखते यह कहासुनी मारपीट में बदल गई।
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आरोप है कि रवि ने अपने पक्ष के लोगों के साथ मिलकर छतरपाल और सोमवीर पर हमला किया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को खतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने छतरपाल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। सोमवीर को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि घायल का उपचार चल रहा है। इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।