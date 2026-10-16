Muzaffarnagar News: जिला पंचायत सभागार में 21 अक्तूबर को किसान दिवस

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मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत सभागार में 21 अक्तूबर को किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा। उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष और सभी खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में दोपहर 12 बजे से होगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का निराकरण करना है। साथ ही, उन्हें कृषि क्षेत्र से जुड़े हर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। ब्यूरो