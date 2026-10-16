Muzaffarnagar News: बिना अनुमति संचालित टायर पायरोलिसिस प्लांट सील

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- जांच में मानकों की अनदेखी मिलने पर उठाया कदमसंवाद न्यूज़ एजेंसीमुजफ्फरनगर। जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने बुढ़ाना क्षेत्र के गांव डबल मैं बिना अनुमति संचालित फैक्ट्री पर छापा मारकर जांच की। वायु प्रदूषण संबंधी निर्धारित मानक पूरे नहीं मिलने पर अधिकारियों ने टायर पायरोलिसिस प्लांट सील कर दिया।प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने फैक्ट्री में पहुंचकर प्रदूषण से संबंधित व्यवस्थाओं और निर्धारित मानकों की जांच की। जांच के दौरान वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का पालन नहीं पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों ने प्लांट को सील करने की कार्रवाई की।प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अवर अभियंता राजा गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है। बिना अनुमति संचालन और नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।