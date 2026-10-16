Muzaffarnagar News: आईजीआरएस बैठक में जनसमस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए

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मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने राष्ट्रीय सूचना इकाई कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों में प्रगति पर जोर दिया गया। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी सूरज राय उपस्थित रहे। अपर मुख्य सचिव ने आईजीआरएस द्वार पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण पर बल दिया, अधिकारियों को मौके पर ही समस्या समाधान के निर्देश दिए। गड्ढामुक्ति अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं और जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। भर्ती प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन में तेजी लाने और लंबित नामांतरण व विरासत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो