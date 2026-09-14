Muzaffarnagar News: वाहन की टक्कर से ई रिक्शा सवार ताई की मौत, भतीजी घायल

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तसमीम अपने देवर की पुत्री जानिश और 13 वर्षीय पुत्र असजद के साथ रविवार दोपहर करीब दो बजे पुरकाजी से अपने गांव राजपुर लौट रही थीं। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में तसमीम और जानिश गंभीर रूप से घायल हो गईं। ई-रिक्शा चालक और असजद ने घायलों को पुरकाजी पीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां भी हालत में सुधार न होने पर उन्हें मेरठ रेफर किया गया। मेरठ ले जाते समय रास्ते में तसमीम ने दम तोड़ दिया। परिजन शव को घर ले गए।गांव राजपुर के प्रशासक खलील अहमद ने घायल तसमीम की मौत की पुष्टि की है। सीओ सदर सुनील कुमार ने बताया कि इस हादसे के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। घायल जानिश का उपचार जारी है।