Muzaffarnagar News: विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा

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परिषद की ओर से हरियाणा के गोविंद भारद्वाज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वंदना वशिष्ठ को उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व चेयरमैन डॉ. सुभाष शर्मा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुपमा भारद्वाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद सनातन संस्कृति के संरक्षण और समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और जनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाना है। परिषद के मुख्य संरक्षक स्वामी कैलाशानन्द गिरि महाराज, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी डॉ. सतीश शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं।