Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Devotees performed collective worship on the occasion of Govardhan festival.

Muzaffarnagar News: गोवर्धन पर्व पर श्रद्धालुओं ने की सामूहिक पूजा

Wed, 11 Nov 2026 02:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Devotees performed collective worship on the occasion of Govardhan festival.
-परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की
विज्ञापन

फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई।
नगर की गोशाला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। उन्होंने विधि विधान से गोवर्धन की पूजा की। मोहल्ला बालाजीपुरम स्थित गोशाला में पंडित जयप्रकाश पुष्प ने हवन संपन्न कराया। यह हवन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां दीं। इसके बाद गोवर्धन भगवान का सामूहिक पूजन हुआ। पूजा अर्चना के बाद सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन

इस पूजा में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। इनमें पूर्व विधायक विक्रम सैनी, पंकज भटनागर, सचिन गोयल, गौरव अग्रवाल, उमाशंकर गर्ग, ऋषिपाल चौहान, दिनेश जैन, दीपक गर्ग, संजीव मिश्रा और पंकज शर्मा प्रमुख थे। गांव पमनावली में भी ग्रामीणों ने गोवर्धन पूजा की। यह पूजा ब्रजपाल सिंह के घेर में सामूहिक रूप से आयोजित की गई। ग्रामीणों ने गाय माता को रोटी खिलाकर उनको नमन किया। इस अवसर पर आंदोलन जन कल्याण के संयोजक और ईंट निर्माता कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बालियान, अशोक कुमार, यशपाल प्रधान, अवनीश, सतेंद्र पाल, सुनील, रामवीर सिंह और मोहर सिंह भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed