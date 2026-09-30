Muzaffarnagar News: दिल्ली-देहरादून रेल मार्ग पर साढ़े 4 घंटे रहा ब्लॉक

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ब्लॉक दोपहर 12 बजकर 45 मिनट से सवा पांच बजे तक चला। इस अवधि में दिल्ली-देहरादून रेल मार्ग पर कोई भी ट्रेन नहीं चली। मुंबई से अमृतसर जाने वाली गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस और दिल्ली से अंबाला जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन प्रभावित हुईं। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को शामली मार्ग से दिल्ली भेजा गया। देहरादून से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर आधा घंटे रोका गया। इसके बाद इसे जड़ौदा नारा रेलवे स्टेशन पर भी आधा घंटे तक रोका गया। यह ट्रेन सवा पांच बजे कार्य समाप्त होने के बाद अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई।मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन अधीक्षक पवन चौधरी ने बताया कि जड़ौदा नारा के पास विकास कार्य के लिए ब्लॉक रखा गया था। यह कार्य रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए आवश्यक था। इस निर्माण कार्य से भविष्य में यातायात सुगम होने की उम्मीद है। ब्लॉक के कारण यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा।