Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Crowds thronged the markets on Dhanteras; heavy shopping continued until late at night.

Muzaffarnagar News: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, देर रात तक जमकर हुई खरीदारी

Sat, 07 Nov 2026 01:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Crowds thronged the markets on Dhanteras; heavy shopping continued until late at night.
मुजफ्फरनगर के भगतसिंह रोड़ पर लगी दुकान पर सजावट के सामानों की खरीदारी करती युवतियां। संवाद - फोटो : Archive
मुजफ्फरनगर। धनतेरस पर शुक्रवार को शहर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह चरम पर रहा। सुबह से देर रात तक बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। घरों को सजाने के लिए सजावटी सामान, शुभ शगुन के लिए झाड़ू, चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण और बर्तनों की जमकर खरीदारी हुई। बाजारों में महिलाओं के साथ पुरुषों और बच्चों की भी खूब चहल-पहल रही। सुबह राहुकाल के कारण खरीदारी की रफ्तार कुछ धीमी रही, लेकिन दोपहर बाद बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती चली गई।
विज्ञापन

शहर के भगत सिंह रोड पर लगे पटरी बाजार में सबसे अधिक रौनक रही। दीये, बंदनवार, कंदील, झूमर और घर सजाने के आकर्षक सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। नई मंडी, गांधी कॉलोनी, रुड़की रोड, झांसी रानी, शिव चौक, गांधीनगर, आनंदपुरी और कृष्णापुरी सहित शहर के प्रमुख बाजारों और कॉलोनियों में भी देर रात तक खरीदारी का सिलसिला चलता रहा।
विज्ञापन

-------------

महिलाओं को भायी गोल्डन चम्मच और एंटीक डिनर सेट
धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा के कारण बर्तन बाजार में महिलाओं की विशेष भीड़ रही। महिलाओं ने रसोई की जरूरतों के साथ नए डिजाइन और आकर्षक लुक वाले बर्तन पसंद किए। नई मंडी के दुकानदार अरविंद गोयल ने बताया कि धनतेरस पर घर के लिए नया बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बार गोल्डन चम्मच के सेट की अच्छी मांग रही। इसके अलावा एंटीक डिनर सेट, गिलास सेट और सिरेमिक के बर्तन भी ग्राहकों को पसंद आए।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------


चांदी के सिक्कों के साथ हल्की ज्वेलरी की मांग
सराफा बाजार में शगुन के लिए चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं और नोट की मांग रही। महिलाओं ने कम वजन के आभूषणों को प्राथमिकता दी। भगत सिंह रोड के सराफा व्यापारी प्रतीक ने बताया कि सोने की कीमतों को देखते हुए कम वजन में भारी लुक वाली ज्वेलरी तैयार कराई गई थी। कंगन, अंगूठी, पेंडेंट चेन और इयररिंग महिलाओं की पसंद में शामिल रहे।

मुजफ्फरनगर के भगतसिंह रोड़ पर लगी दुकान पर सजावट के सामानों की खरीदारी करती युवतियां। संवाद

मुजफ्फरनगर के भगतसिंह रोड़ पर लगी दुकान पर सजावट के सामानों की खरीदारी करती युवतियां। संवाद- फोटो : Archive

मुजफ्फरनगर के भगतसिंह रोड़ पर लगी दुकान पर सजावट के सामानों की खरीदारी करती युवतियां। संवाद

मुजफ्फरनगर के भगतसिंह रोड़ पर लगी दुकान पर सजावट के सामानों की खरीदारी करती युवतियां। संवाद- फोटो : Archive

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed