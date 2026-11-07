Muzaffarnagar News: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, देर रात तक जमकर हुई खरीदारी

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शहर के भगत सिंह रोड पर लगे पटरी बाजार में सबसे अधिक रौनक रही। दीये, बंदनवार, कंदील, झूमर और घर सजाने के आकर्षक सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। नई मंडी, गांधी कॉलोनी, रुड़की रोड, झांसी रानी, शिव चौक, गांधीनगर, आनंदपुरी और कृष्णापुरी सहित शहर के प्रमुख बाजारों और कॉलोनियों में भी देर रात तक खरीदारी का सिलसिला चलता रहा।महिलाओं को भायी गोल्डन चम्मच और एंटीक डिनर सेटधनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा के कारण बर्तन बाजार में महिलाओं की विशेष भीड़ रही। महिलाओं ने रसोई की जरूरतों के साथ नए डिजाइन और आकर्षक लुक वाले बर्तन पसंद किए। नई मंडी के दुकानदार अरविंद गोयल ने बताया कि धनतेरस पर घर के लिए नया बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बार गोल्डन चम्मच के सेट की अच्छी मांग रही। इसके अलावा एंटीक डिनर सेट, गिलास सेट और सिरेमिक के बर्तन भी ग्राहकों को पसंद आए।चांदी के सिक्कों के साथ हल्की ज्वेलरी की मांगसराफा बाजार में शगुन के लिए चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं और नोट की मांग रही। महिलाओं ने कम वजन के आभूषणों को प्राथमिकता दी। भगत सिंह रोड के सराफा व्यापारी प्रतीक ने बताया कि सोने की कीमतों को देखते हुए कम वजन में भारी लुक वाली ज्वेलरी तैयार कराई गई थी। कंगन, अंगूठी, पेंडेंट चेन और इयररिंग महिलाओं की पसंद में शामिल रहे।