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यूपी में 6 की मौत: कौन सी लाश किसकी है? आग ने मिटाई पहचान, दिल ने दी गवाही, अब DNA बनेगा सबूत; बुरी तरह जले शव

Tue, 10 Nov 2026 12:23 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 12:23 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के पानीपत-खटीमा हाईवे पर बघरा बाईपास के फ्लाईओवर पर आग का गोला बनी कार में दो भाइयों समेत छह दोस्त बुरी तरह जल गए। उनकी पहचान के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए डीएनए सैंपल लिए गए हैं। डीएनए से पहचान होगी।

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Muzaffarnagar Accident: Six Friends Burnt Beyond Recognition, DNA Tests to Confirm Identities
Muzaffarnagar Accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मुजफ्फरनगर के पानीपत-खटीमा हाईवे पर बघरा बाईपास के फ्लाईओवर पर आग का गोला बनी कार में जल गए दो भाइयों समेत छह दोस्तों की आग ने पहचान मिटा दी। कौन सी लाश किसकी है, इसका फैसला करना बेहद मुश्किलों भरा रहा। अपनों के दिल की गवाही काम आई। मोर्चरी पर कद और शरीर की बनावट के हिसाब से पहचान की गई। इसके अलावा जांच के लिए डीएनए सैंपल लिए गए हैं।


हादसे में युवकों के शव बुरी तरह जल गए थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि शरीर पर त्वचा भी नहीं बची। कार के नंबर से परिवार तक पहुंचना तो आसान हो गया। यह पहचान भी हो गई कि कार में कौन-कौन सवार होकर घर से निकले थे। मुश्किल यह थी कि जली अवस्था में कौन सी लाश किस युवक की है।
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Muzaffarnagar Accident: Six Friends Burnt Beyond Recognition, DNA Tests to Confirm Identities
खटीमा हाईवे पर हादसे की जानकारी मिलने के बाद एकत्र हुए लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एसआई विवेचक शुभम त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने इसके लिए प्रयास किए। कद और शरीर की बनावट के हिसाब से पहचान करनी शुरू की गई। जिसकी पहचान होती रही, उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जली हुई हालत के कारण पहचान मुश्किल थी लेकिन परिवार के लोगों ने शिनाख्त की है।
Muzaffarnagar Accident: Six Friends Burnt Beyond Recognition, DNA Tests to Confirm Identities
पानीपत-खटीमा हाईवे पर हादसे के बाद कार में लगी आग - फोटो : वीडियोग्रेब
सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए डीएनए सैंपल लिए गए हैं। पुलिस सैंपल की जांच गाजियाबाद के निवाड़ी में कराएगी। भविष्य में जरूरत पड़ते ही परिजनों के सैंपल लेकर इसकी पुष्टि भी की जा सकेगी।
 
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खटीमा हाईवे पर हादसे के बाद राहत कार्य में जुटे पुलिजसकर्मी - फोटो : पुलिस
रात आठ बजे हांसी के लिए भेजे गए शव
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दोपहर दो बजे शुरू हुई थी। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि दो डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किए। एक-एक कर परिजन आते रहे और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देर शाम तक पोस्टमार्टम हुए। यहां से रात आठ बजे शवों को दो एंबुलेंस के जरिये रवाना किया गया। डीएम उमेश मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद सीएमओ कार्यालय के अलावा दूसरी एंबुलेंस सीएमएस कार्यालय से दी गई।
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खटीमा हाईवे पर हादसे के बाद राहत कार्य में जुटे दमकलकर्मी - फोटो : पुलिस
पलटने के बाद आग का गोला बनी कार, 6 दोस्त जिंदा जले
यूपी के मुजफ्फरनगर में चालक को नींद की झपकी आने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पोल से टकराकर दूसरी साइड में उछलकर पलट गई। कार में धमाके के साथ आग लग गई। कार सवार दो सगे भाई समेत छह दोस्तों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हरियाणा के हिसार जिले निवासी सभी युवक रविवार रात दिवाली मनाने के बाद हरिद्वार जा रहे थे। 

 
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