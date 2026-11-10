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छह की मौत: जगमगा रहा था राखी गढ़ी, हाईवे पर बुझे चिराग; भैया दूज पर बहन के घर ले जानी पड़ेगी भांजे की लाश

Tue, 10 Nov 2026 10:48 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 10:48 AM IST
सार

हरियाणा के जींद जिले के गांव नरवाना के रहने वाले सुभाष की आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी है। हादसे में भांजे साहिल की मौत हो गई। वह कहता है कि भैया दूज पर आखिर बहन को क्या जवाब देगा। जवान भांजे का शव कैसे लेकर जाएगा। वह खुद को नहीं संभाल पा रहा, बहन को कैसे संभालेगा।

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UP Tragedy: Six Friends Die in Car Crash, Families Mourn as Bhai Dooj Turns Into Day of Grief
muzaffarnagar car accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
हांसी के राखी गढ़ी गांव से दिवाली की जगमग के बीच हरिद्वार गंगा स्नान के लिए निकले पांच घरों के चिराग मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे के बघरा बाईपास पर बुझ गए। भैया दूज की खुशियां जिंदगीभर के इंतजार में बदल गईं। दो बेटों को खोने वाले मजदूर समुद्र के घर मातम है। तीसरे बेटे संजय की आंखें डबडबा गईं। मलाल है कि बेटों के फैसले पर किसी ने मना क्यों नहीं किया।


भोपा रोड स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे राखी गढ़ी गांव के चंदर सिंह ने बताया कि रात 12 बजे तक बच्चों ने दिवाली मनाई। खाना खाकर सबने हरिद्वार गंगा स्नान की बात कही। धार्मिक स्थल पर जाने से परिवार के लोग मना नहीं कर पाए। गुरुग्राम में कार चलाने वाले चालक साहिल ने गाड़ी का इंतजाम किया। परिवार मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। कम उम्र में बच्चे चले गए, जिससे पूरे गांव में गम का माहौल है।
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UP Tragedy: Six Friends Die in Car Crash, Families Mourn as Bhai Dooj Turns Into Day of Grief
पानीपत-खटीमा हाईवे पर हादसे के बाद राहत कार्य में जुटे पुलिसकर्मी - फोटो : पुलिस
मोठ लुहारी के राम अवतार कहते हैं कि हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा कि बच्चों को जाने से क्यों नहीं रोका गया। गांव पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों गांव के लोग दिवाली की खुशियों के बीच सोए थे लेकिन दिन निकलते ही हादसे का समाचार मिला।
UP Tragedy: Six Friends Die in Car Crash, Families Mourn as Bhai Dooj Turns Into Day of Grief
पानीपत-खटीमा हाईवे पर हादसे के बाद जली हुई गाड़ी को जेसीबी से हटाते हुए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
180 किमी दूर हुआ हादसा
राखी गढ़ी गांव से जागाहेड़ी की दूरी करीब 180 किमी है। रविवार रात एक बजे सभी घर से निकले और सुबह चार बजकर 50 मिनट पर हादसा हुआ। रास्ते में रुकते हुए और खुशी मनाते हुए दोस्त आगे बढ़ रहे थे लेकिन बघरा बाईपास के फ्लाईओवर पर सफर थम गया।
 
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खटीमा हाईवे पर हादसे के बाद पहुंची एंबुलेंस - फोटो : वीडियोग्रेब
सूख गए आंसू, रुंध गए गले...रह गया पछतावा
पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे पीड़ित परिवारों के आंसू गालों पर लुढ़ककर सूख गए। हर सवाल पर गला रुंधकर आता रहा। बोले कि हमेशा पछतावा रहेगा। मोबाइल पर गांव से कॉल आती रही। दोनों जगह चूल्हे नहीं जले। गोवर्धन और भैया दूज की खुशियां मातम में बदल गईं। राखी गढ़ी से पहुंचे रणवीर सिंह कहते हैं कि हादसे की भयावहता मन को विचलित कर रही है।
 
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हाइवे हादसे में आग से झुलसने पर मौत के बाद छह युवकों के शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन - फोटो : पुलिस
भैया दूज पर बहन के घर ले जानी पड़ेगी भांजे की लाश
हरियाणा के जींद जिले के गांव नरवाना के रहने वाले सुभाष की आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी है। हादसे में भांजे साहिल की मौत हो गई। वह कहता है कि भैया दूज पर आखिर बहन को क्या जवाब देगा। जवान भांजे का शव कैसे लेकर जाएगा। वह खुद को नहीं संभाल पा रहा, बहन को कैसे संभालेगा।

 
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